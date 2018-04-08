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صور .. أقباط الداخلة يؤدون صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مار جرجس

الأحد، 08 أبريل 2018 12:41 ص
صور .. أقباط الداخلة يؤدون صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة مار جرجس صلاة قداس عيد القيامة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أدى المئات من أقباط مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد صلوات قداس عيد القيامه داخل كنيسة مارجرجس بمدينة موط بالداخلة والتى ترأسها القمص يوحنا عادل والقمص مرقص شفيق بمشاركة عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز الداخلة.

 

وشهدت صلاة القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس بالداخلة إجراءات تأمينية مشددة من قوات الشرطة بمركز شرطة الداخلة حيث تم تركيب بوابات اليكترونية وأجهزة للكشف عن المتفجرات كما تم وضع حواجز وكردونات أمنية فى محيط الكنيسة لتأمين صلوات الأقباط واحتفالهم بأعياد شم النسيم.

 

حضر القداس الإلهى كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة والمهندس منصور إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وبلاط وشرق العوينات وحسن النويعم مدير مركز اعلام الداخلة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالداخلة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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