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صحة شمال سيناء تعلن ضبطها مواد غذائية مجهولة المصدر

الأحد، 08 أبريل 2018 04:09 ص
صحة شمال سيناء تعلن ضبطها مواد غذائية مجهولة المصدر مواد غذائية - أرشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء الليلة فى بيان لها ضبطها مواد غذائية مجهولة المصدر.

 

وأوضح بيان لمديرية الصحة بشمال سيناء أنه فى إطار الحملة التى تشنها مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء على المحال الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية بأماكن تداول المواد الغذائية، تم ضبط 100 عبوة طحينة بدون بيانات وليس لها تاريخ إنتاج ومجهولة المصدر بوزن العبوه 17 كيلو جرام بإجمالى وزن واحد طن و700 كيلو جرام وتم سحب عينات منها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

 

كما تم ضبط مواد غذائية مختلفة بإجمالى وزن مائة وخمسين كيلو وهى عبارة عن تمر هندى فاسد وينسون علب منتهى الصلاحية وعبوات شطة سائلة حمراء وغيره، كما تم المرور على 18 منشأه غذائية وتم تحرير عدد 8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم النظافة.

 

 


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