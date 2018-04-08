سكاى نيوز: مقتل 81 سوريًا وإصابة 1000 آخرين فى قصف لقوات النظام بدوما







كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل 81 مواطنًا سوريًا فى قصف لقوات النظام، على مدينة دوما، ما أسفر عن مقتل عائلات كاملة.

وأكدت القناة، نقلاً عن ناشطين بتواصل القصف المدفعى العنيف على الأحياء السكنية فى مدينة دوما، فيما أكد ناشطون إصابة 1000 مدنى بحالات اختناق.