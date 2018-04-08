سقوط جزء من عقار وادى القمر دون إصابات بالإسكندرية

سقوط جزء من عقار وادى القمر دون إصابات بالإسكندريةالأحد، 08 أبريل 2018 11:52 ص
سقوط جزء من عقار - أرشيفية
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أكدت مديرية أمن الإسكندرية أن منطقة وادى القمر شهدت سقوط جزء من شرفة شقة بعقار كائن بمنطقة وادى القمر وإنتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها ولم يسفر الحادث عن اية إصابات .
وبالفحص تبين أن العقار مساحته 100 متر مربع تقريباً " بناء قديم " مكون من خمسة طوابق بكل طابق شقة " يقطنه أربعة أسر " ملك ا ال م وسقوط جزء من شرفة شقة الطابق الأخير دون حدوث إصابات تم إخطار عمليات المحافظة وحى العجمى، وأفاد مهندس الحى بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، تنبه على قاطنى العقار بما جاء بقرار مهندس الحى وتم الإخلاء وقرروا الإقامة طرف ذويهم ،تم وضع الحواجز الحديدية لتأمين المارة ، تحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة وجارى العرض على النيابة.
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