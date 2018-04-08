زعيم الرابطة اليمينية فى إيطاليا يدعو الغجر لتقليل سرقاتهم فى يومهم العالمى







روما (أ ف ب)

استقطب يوم الروما الغجر العالمى تصريحات اليوم الأحد، حيث رحب البابا فرانسيس بفرصة المشاركة فى ثقافة جماعة مهمشة فى أغلب الأحيان، بينما دعت الرابطة اليمينية فى إيطاليا هذه الأقلية إلى "تقليل سرقاتها".

وكتب ماتيو سلافينى، زعيم الائتلاف الذى تصدر نتيجة الانتخابات العامة الشهر الماضى، على تويتر "اليوم هو اليوم العالمى للروما".

وقال "لو أن عددا أكبر منهم عملوا أكثر وسرقوا أقل، ولو أن عددا منهم أرسلوا أولادهم إلى المدارس بدل أن يعلموهم السرقة، فسيكون ذلك أمراً جديراً بالاحتفال".

ويأمل سلافينى (45 عاما) أن يساعده أداء الرابطة المعادية للهجرة فى الانتخابات، فى أن يصبح رئيساً للوزراء رغم عدم حصوله على أغلبية واضحة بعد انتخابات الرابع من مارس.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس سيرجيو ماتاريلا القادة السياسيين فى الأسابيع المقبلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال البابا فرانسيس لمصلين فى ساحة القديس بطرس أنه يأمل فى أن يزيد يوم الروما العالمى من فهم ثقافتهم من خلال "النية الصافية للتعرف على الآخر ، والاحترام المتبادل".