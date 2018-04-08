روسيا: تقارير هجوم الغاز بسوريا زائفة ومحاولة لحماية الإرهابيين

روسيا: تقارير هجوم الغاز بسوريا زائفة ومحاولة لحماية الإرهابيينالأحد، 08 أبريل 2018 01:10 م
سوريا - أرشيفية
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن تقارير هجوم الغاز بسوريا ملفقة وزائفة واتخاذ أى عمل عسكرى بناء على "هذه الحجج المختلقة والملفقة" قد يؤدى إلى عواقب وخيمة.
وأضافت الوزارة فى بيان "يتواصل نشر قصص زائفة عن استخدام الكلور أو مواد سامة أخرى من قبل قوات الحكومة (السورية). فظهرت معلومات ملفقة أخرى عن هجوم كيماوى مزعوم فى دوما أمس.
"حذرنا مرارا وتكرارا فى الآونة الأخيرة من مثل هذه الاستفزازات الخطيرة. الهدف من مثل هذه التخمينات المخادعة التى تفتقر لأى أساس هو حماية الإرهابيين وتبرير الاستخدام الخارجى للقوة".
من جانبه قال كونستانتين كوساتشيوف رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، اليوم الأحد، إن التقارير عن هجوم بالغاز فى سوريا زائفة ومواتية بالنسبة لواشنطن.
وكتب كوساتشيوف على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعى "هذا ادعاء زائف آخر أطلقه صانعو الأكاذيب وهناك سبب واضح تماما لذلك: تقويض خروج مسلحى جيش الإسلام من دوما وعرقلة هجوم قوات الحكومة السورية".
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