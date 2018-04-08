video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا: تقارير هجوم الغاز بسوريا زائفة ومحاولة لحماية الإرهابيين

الأحد، 08 أبريل 2018 01:10 م
روسيا: تقارير هجوم الغاز بسوريا زائفة ومحاولة لحماية الإرهابيين سوريا - أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن تقارير هجوم الغاز بسوريا ملفقة وزائفة واتخاذ أى عمل عسكرى بناء على "هذه الحجج المختلقة والملفقة" قد يؤدى إلى عواقب وخيمة.

وأضافت الوزارة فى بيان "يتواصل نشر قصص زائفة عن استخدام الكلور أو مواد سامة أخرى من قبل قوات الحكومة (السورية). فظهرت معلومات ملفقة أخرى عن هجوم كيماوى مزعوم فى دوما أمس.

"حذرنا مرارا وتكرارا فى الآونة الأخيرة من مثل هذه الاستفزازات الخطيرة. الهدف من مثل هذه التخمينات المخادعة التى تفتقر لأى أساس هو حماية الإرهابيين  وتبرير الاستخدام الخارجى للقوة".

من جانبه قال كونستانتين كوساتشيوف رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، اليوم الأحد، إن التقارير عن هجوم بالغاز فى سوريا زائفة ومواتية بالنسبة لواشنطن.

وكتب كوساتشيوف على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعى "هذا ادعاء زائف آخر أطلقه صانعو الأكاذيب وهناك سبب واضح تماما لذلك: تقويض خروج مسلحى جيش الإسلام من دوما وعرقلة هجوم قوات الحكومة السورية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. البابا فرنسيس يدين الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا

سوريا تنفى وقوع هجوم بأسلحة كيميائية فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية

واشنطن: إذا تأكدت التقارير عن هجوم كيماوى جديد فى سوريا سيتطلب ردا دوليا

واشنطن بوست: الجيش الأمريكى يسعى للاستمرار فى سوريا رغم محاولة ترامب سحب قواته

سكاى نيوز: مقتل 81 سوريًا وإصابة 1000 آخرين فى قصف لقوات النظام بدوما

اخبار عربيه

سوريا

روسيا

هجوم كيميائى

بشار الاسد




لا تفوتك
البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

البيان 18 للقوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة فى سيناء2018

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

إنقاذ 12 مصريا من الغرق بعد تعطل مركبهم خلال رحلة بحرية جنوب الغردقة

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

إكسسوارات شعر دلعى بيها نفسك فى الصيف منها "العصى الصينى والطوق الرومانى"

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

الأهلى يواجه سموحة لمواصلة قطار الانتصارات المحلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة