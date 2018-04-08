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روسيا تؤكد أن النظام السورى لم يستخدم أسلحة كيميائية فى دوما

الأحد، 08 أبريل 2018 10:15 ص
روسيا تؤكد أن النظام السورى لم يستخدم أسلحة كيميائية فى دوما مدينة دوما السورية


(أ ف ب)
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أكدت روسيا، اليوم الأحد، أن النظام السورى لم يستخدم أسلحة كيميائية فى دوما.

من جانبها نفت سوريا وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، متهمة الأذرع الإعلامية لـ"جيش الإسلام" بفبركة ذلك لاتهام الجيش السورى فى محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصدر سورى رسمى، قوله إن الجيش الذى يتقدم بسرعة وبإرادة وتصميم ليس بحاجة إلى استخدام أى نوع من المواد الكيميائية كما تدعى وتفبرك بعض المحطات التابعة للإرهاب، مضيفا أن مسلحى "جيش الإسلام" فى دوما يعيشون حالة من الانهيار والتقهقر أمام ضربات الجيش.. وأكد تصميم الدولة السورية على إنهاء الإرهاب فى كل شبر من أراضيها.


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