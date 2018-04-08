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رئيس مدينة القنطرة بالإسماعيلية يزور كنيسة مارجرجس لتقديم التهنئة بعيد القيامة

الأحد، 08 أبريل 2018 02:48 م
رئيس مدينة القنطرة بالإسماعيلية يزور كنيسة مارجرجس لتقديم التهنئة بعيد القيامة رئيس المدينة يتحدث للقمص ساويرس


الإسماعيلية - صبرى غانم
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زار اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونائبه المحاسب كرم الشحات وهدى عبد الغفار سكرتير عام المركز والمدينة والقيادات الامنية والتنفيذية بالقنطرة والنائب عصام منسى عضو مجلس النواب وعدد كبير من كبار عائلات القنطرة غرب، كنيسة مارجرجس على تقديم التهنئة لأقباط القنطرة غرب بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

واستقبل القمص ساويرس مرقص راعى كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب والقس مكسميوس بخيت بشير القس بالكنيسة وعدد كبير من الأقباط الوفد، حيث رحب بالمهنئين من المسلمين وقدم لهم الشكر على التهنئة، قائلا: كلنا نسيج واحد مسلم ومسيحى وكلنا أبناء وطن واحد.

صورة جماعية داخل الكنيسة
صورة جماعية داخل الكنيسة

 

رئيس المدينة يتحدث للقمص ساويرس
رئيس المدينة يتحدث للقمص ساويرس

 

جانب من المهنئين
جانب من المهنئين

 

كبار عائلات القنطرة
كبار عائلات القنطرة

 

القمص ساويرس مع كبير عائلات العبابدة
القمص ساويرس مع كبير عائلات العبابدة

 

نائب رئيس المدينة
نائب رئيس المدينة

 

كبار الصعايدة
كبار الصعايدة

 

مستقبلى التهانى فى الكنيسة
مستقبلى التهانى فى الكنيسة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

اهالى القنطرة
اهالى القنطرة

 

رجال الامن مع الاهالى
رجال الامن مع الاهالى

 

رئيس المدينة يستمع لراعى الكنيسة
رئيس المدينة يستمع لراعى الكنيسة

 

ضباط مباحث القنطرة داخل الكنيسة
ضباط مباحث القنطرة داخل الكنيسة

 

موظفى مجلس المدينة
موظفى مجلس المدينة

 

جانب مستقبلى التهنئة
جانب مستقبلى التهنئة

 

رئيس المدينة مع راعى الكنيسة
رئيس المدينة مع راعى الكنيسة

 


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