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رئيس الوزراء اللبنانى: الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية

الأحد، 08 أبريل 2018 08:31 م
رئيس الوزراء اللبنانى: الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى


بيروت (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية، لافتا إلى أهمية المشاركة فى الاقتراع بكثافة، داعيا الجميع إلى ممارسة حقهم للحفاظ على قرار بيروت موحدا، وعدم إتاحة الفرصة للآخرين لمصادرة هذا القرار.

وأشار الحريري - فى تصريح اليوم الأحد - إلى أن بيروت هى جوهرة لبنان والعالم العربى، مضيفا "نحن سنعيدها إلى مجدها وأكثر" ، لافتا إلى أن هناك حصة كبيرة من مشاريع مؤتمر "سيدر" ستكون لبيروت وأهلها.

 


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