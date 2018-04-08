حملة لمدة شهر لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ،تفعيل حملة قومية لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمدة شهر اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء حتى 10 مايو المقبل إلى جانب إجراء عملية الترقيم والتسجيل لهذه الحيوانات.

وأضاف صقر فى بيان له أنه تم اتخاذ كافه الاجراءات من توعية وارشاد وتوفير الأمصال وسوف يتم التحصين بالسعر القانونى المحدد من الهيئة العامه للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة وتوفير الارقام للتسجيل والترقيم وسوف يتم استخدام سن واحد لكل حيوان ولايتم استخدامه لاكثر من حيوان.

كما سيتم تحصين الحيوانات السليمة فقط وسيتم تطبيق القانون رقم 13 لسنه 2014 بتحرير محاضر للممتنعين عن التحصين.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية والمشاركة فى زيادة التوعية بالتعاون مع جميع المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصين وترقيم حيواناتهم حفاظا عليها وحماية للثروة الحيوانية وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة الثمانية،مشيرا الى ضرورة أن تكون محافظة الغربية هى الاولى على مستوى المحافظات فى زيادة التوعيه والمشاركة الفعاله من جميع المربيين فى تحصين حيواناتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وتكون أيضا الاولى فى الانتاج الحيوانى.