حملات مكثفة لمكافحة ناقلات الأمراض بالحدائق بالمنصورة استعدادا لأعياد الربيع







الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، على تكثيف الحملات الصحية لفرق مكافحة ناقلات الأمراض خلال فصل الصيف والتى يتم تنفيذها من خلال فرق المكافحة التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديريه الشئون الصحية.

وأوضح الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، فى بيان له اليوم، أن تلك الحملات جاءت تنفيذا لتعليمات المحافظ بتكثيف حملات رش ناقلات الأمراض بالحدائق والمتنزهات والشوارع والميادين بأنحاء المحافظة استعدادا لأعياد الربيع شم النسيم 2018، مشيرا إلى تكليف مديريه الصحة بإعداد فرق متخصصة للقيام بمكافحة ناقلات الأمراض المتمثلة فى حشرات البعوض والذباب بجميع المراكز والمدن بأنحاء محافظة الدقهلية والعمل على انتشار عربات الرش داخل مدينة المنصورة تشمل ش الجيش، ش قناة السويس، توريل، المشاية السفلية، حى الجامعة، الدراسات، شارع الجمهورية، كمناطق رئيسيه فضلا عن الشوارع الفرعية بجميع انحاء المدينة وكذا جميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم الرش بواقع مرتين يوميا بعد شروق الشمس وقبل غروب الشمس وكذا يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثر الحشرات مثل المياه الراكدة وطفح المجارى وأماكن تجمعات القمامة فى الشوارع وبصناديق القمامة الموزعة بالشوارع والميادين وذلك من خلال خطة شاملة لعمليات المكافحة لتنفيذها فى كافة انحاء المحافظة حرصا على توفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطنى الدقهلية خلال اعياد الربيع وخلال شهور الصيف.