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توزيع 3600 "سى دى" شرح مناهج على طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء

الأحد، 08 أبريل 2018 08:18 ص
توزيع 3600 "سى دى" شرح مناهج على طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء طلبة ثانوية - ارشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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توزع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، خلال الأسبوع الجارى، 3600 أسطوانة "سيديهات" تحتوى شرح للمناهج لطلبة الثانوية العامة، بمختلف مدارس المحافظة.
 
وقالت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لـ اليوم السابع، أن المديرية تقوم بتوزيع السى ديهات التى تحمل شرحا وافيا للمناهج، على الطلبة مجانا، فضلا عن التجهيز لاستقبال قوافل تعليمية من خبراء المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم، وخلالها سيتم تجميع الطلبة فى قاعات محاضرات مجمعة فى مدينتى العريش وبئر العبد خلال الفترة من 18 ابريل الجارى حتى 10 مايو القادم، بتعاون مشترك بين التعليم والشباب والرياضة.
 
 

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