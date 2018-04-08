تنفيذ 65 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقنا







قنا - وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا، حملاتها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف، بعدد من مراكز المحافظة لإعادة الانضباط للشارع.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد شن حملة أمنية لتفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية أسفرت عن تنفيذ إزالة 65 حالة تعدى متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.





