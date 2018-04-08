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تنفيذ 114 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح

الأحد، 08 أبريل 2018 09:27 م
تنفيذ 114 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح حبس- أرشيفية


مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 144 حكما قضائيا خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكم فى قضية جنائية، و 52 حكما جزئيا و 6 أحكام مستأنفة و47 حكم بغرامات و8 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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