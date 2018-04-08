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ترامب يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى الوضع فى سوريا

الأحد، 08 أبريل 2018 09:11 م
ترامب يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى الوضع فى سوريا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


رويترز
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قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى بشأن الوضع فى سوريا. 
 
وبحث ترامب ورئيس وزراء العراق تسريع الحملة لهزيمة فلول تنظيم داعش الإرهابى. 
 

 


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