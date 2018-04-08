تأمينات مشددة بمحيط كنائس الإسكندرية تزامنا مع عيد القيامة المجيد







الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد مصدر أمنى أنه فى إطار توجيهات مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قامت مديرية أمن الإسكندرية وبتعليمات اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بوضع خطه أمنية، استعدادا للاحتفال بعيد القيامة المجيد، التى ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية من خلال عدة محاور رئيسية، إذ كلف إدارة مرور الإسكندرية بشن عدة حملات مرورية لضبط جميع المخالفات المرورية و تحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية فى أوقات الصلاوات و أيضا وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية و المحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية على أكمل وجه خلال الاحتفالات و الصلاوات.

كما وجه مدير أمن الإسكندرية إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الإشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين و رفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس و المنشات الهامة و السياحية خشية استخدامها فى أى أعمال عنف و كلف سيادته إدارة البحث الجنائى بتوسيع دائرة الاشتباه فى محيط دور العبادة المسيحية و المنشأت الهامة و السياحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشآت و التنسيق الأمنى بين حارسى العقارات و إدارات الفنادق ووضع خدمات سرية فى محيط دور العبادة المسيحية و المنشآت المهمة و السياحية و تأمين أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات، بالإضافة للخدمات النظامية و السرية الثابتة امام الكنائس و المنشآت المهمة.

كما وجه " النمر" تعليماته إلى إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية و المنشآت المهمة و السياحية للكشف عن أى مفرقعات أو متفجرات و الكشف الجيد لمحيط تلك المنشأت عن المفرقعات .

كما تم التنسيق مع جميع الكنائس لضرورة تواجد فرد تابع للكنيسة بصفة مستمرة بجوار بوابة كشف المعادن و وضع كاميرات مراقبة و ربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بالمديرية .

كما تم عمل تمركزات أمنية ثابتة وأقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات من الأمن المركزى و رجال المباحث الجنائية للتدخل الفورى و السريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن و التشديد على الأكمنة الحدودية و وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة و الصحراوية و الفحص الجيد لجميع حالات الأشتباه فى الأكمنة الحدودية .

كما وجه بانتشار مجاميع من القوات الخاصة التابعة لإدارة قوات الأمن تشترك معها مجاميع من القوات الخاصة التابعة للأمن المركزى مجهزة بأحدث المعدات والتسليح الكافى للدخل السريع والمرور بصفة مستمرة على جميع الكنائس على مستوى المحافظة والتعامل حال حدوث أى تهديد.