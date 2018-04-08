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"بيطرى دمياط" يحصن 11 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى

الأحد، 08 أبريل 2018 02:23 م
"بيطرى دمياط" يحصن 11 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى حملة تحصين المواشى


دمياط عبده عبد البارى
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أكد الدكتور ايهاب شكرى،مدير عام  الطب البيطرى بدمياط،أن المديرية تمكنت من تحصين 11 ألف رأس ماشية أغنام وأبقار خلال العام الجارى.

وقال شكرى، فى بيان له اليوم إن الحملات مستمرة لتحصين رؤوس الماشية  في جميع القرى والمدن بالمحافظة،مضيفا أن أعمال التحصين تأتى بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وخاصة  وإن التهاب الجلد العقدى مرض جلدى فيروسى معدي خطير يصيب الأبقار وينتقل بشكل أساسي عن طريق لدغ الحشرات. 

 وأوضح شكرى أن من بين أعراض المرض ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة ويصحب ذلك الامتناع عن الأكل وتظهر عقد جلدية بعد بداية المرحلة الثانية من الحمى أسفل الشرج والأعضاء التناسلية والضرع وقد يمتد ليشمل معظم أنحاء جسم الحيوان وتصيب بشكل أكبر تجويف الفم والأمعاء. 


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