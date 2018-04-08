"بيطرى المنيا": 10 أبريل بدء حملة التحصين من مرض الحمى القلاعية والمتصدع







المنيا- حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية سوف تبدأ اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء الموافق العاشر من أبريل الجارى، فى تنفيذ الحملة القومية لمكافحة مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى المحافظة.

وأشار عثمان إلى أن الحملة تستمر لمدة 15 يوما بقرى ومدن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة، لتوقيع الكشف الطبى على الحيوانات، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أى حالة مصابة بمرض الجلد العقدى لدى الحيوانات، وأن الحملات مستمرة بالمجان على مستوى المحافظة.

وأكد عثمان أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالطب اليطرى مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى ومتابعة حملات المرور على محلات بيع اللحوم والأغذية وخاصة محلات بيع الفسيخ والرنجة خلال فترة الأعياد.