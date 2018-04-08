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بالصور.. حاكم دبى يوظف مواطنا اشتكى من غلاء المعيشة باحثا بوزارة تنمية المجتمع

الأحد، 08 أبريل 2018 03:03 م
بالصور.. حاكم دبى يوظف مواطنا اشتكى من غلاء المعيشة باحثا بوزارة تنمية المجتمع محمد بن راشد يلتقى المواطن الإماراتى


وكالات الأنباء
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وجه نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، بتعيين المواطن على المزروعى باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وقال بن راشد آل مكتوم فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "استضفنا اليوم المواطن على المزروعى فى مجلس الوزراء، واستمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع، اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوى الدخل المحدود للثلاث سنوات القادمة، وجهنا بتعيين المزروعى باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع، تتحرك الدولة عندما يتوجع مواطن، وهكذا أرادها زايد".

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استضفنا اليوم المواطن على المزروعى فى مجلس الوزراء، استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع، اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوى الدخل المحدود للثلاث سنوات القادمة. وجهنا بتعيين المزروعي باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع، تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن .هكذا أرادها زايد.

ومن جهته قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، فى تغريدة على صفحته الرسمية فى "تويتر"، إنه شعر بالسعادة والفخر لأنه شهد حضور المواطن الإماراتى جلسة مجلس الوزراء، فى سابقة حسنة وبادرة طيبة.

وأضاف: "إستمع الشيخ محمد بن راشد للمعاناة وعالجها، هى التفاصيل التى تجعل الخطط الكبيرة مهمة، شكرا أبو راشد على تأكيدك أن المواطن محوّر العمل الحكومى".

شعرت بالسعادة والفخر وأنا أشهد حضور المواطن على المزروعى جلسة مجلس الوزراء فى سابقة حسنة وبادرة طيبة، إستمع الشيخ محمد بن راشد للمعاناة وعالجها، هى التفاصيل التى تجعل الخطط الكبيرة مهمة، شكرا أبو راشد على تأكيدك أن المواطن محوّر العمل الحكومى.

وكان المواطن الإماراتى على محمد المزروعى قد اتصل بإذاعة "راديو الرابعة" فى عجمان٬ وعرض قضية الغلاء وارتفاع الأسعار فى الأسواق، وأثرها على مستوى معيشة المواطنين، وحرصه على حب وطنه وأبناء الإمارات، من خلال عرضه لقضاياهم والتخفيف عنهم وضرورة تدخل الحكومة والتصدى لظاهرة غلاء الأسعار.

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

حاكم دبى مع المواطن الإماراتى
حاكم دبى مع المواطن الإماراتى

 


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