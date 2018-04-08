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انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمنتدى الإعلام الأحد فى المعهد السويدى

الأحد، 08 أبريل 2018 05:12 م
انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمنتدى الإعلام الأحد فى المعهد السويدى المعهد السويدي


الإسكندرية- هناء أبو العز
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تنطلق فعاليات الدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام بعنوان "ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة" الأحد المقبل الموافق 15 أبريل ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة خبراء الإعلام من مصر والوطن العربي وألمانيا والسويد.

وكانت إدارة المنتدى تلقت هذا العام 1209 طلبات للمشاركة قامت لجنة مستقلة باختيار المشاركين في المنتدى من الإعلاميين والصحفيين بمختلف الوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية في جميع الدول العربية.

وشهدت الدورة الجديدة للمنتدى طلبات مشاركة مكثفة من المملكة المغربية ودول الخليج العربي،وتتضمن الدورة الحالية من المنتدى ورش عمل في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحفية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين في المجال، بالإضافة إلى مسابقة/ مارثون أفكار عن التكنولوجيا والإعلام، ومنتدى خاص بالتعليم الإعلامي في الجامعات.

وتستضيف فعاليات اليومين الأول والثاني من المنتدى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقام فعاليات اليوم الثالث بمبنى المعهد السويدي بالإسكندرية.

وتأتي الدورة الجديدة من المنتدى بعد أن توج بجائزة الإبداع العربي في مجال الإعلام من مؤسسة الفكر العربي أواخر عام 2016؛ لما لاقاه من أصداء على مستوى الوطن العربي، ناقش خلالها العديد من الموضوعات التي تمس الشأن الإعلامي.

وشهد المنتدى على مدار دوراته الخمس السابقة ما يزيد عن مائتي محاضرة بمشاركة 500 مشارك من مختلف الدول العربية، و162 مدربًا، فضلًا عن الإسهام في نجاح 50 مشروع ومبادرة إعلامية.

قال أحمد عصمت، المدير التنفيذي للمنتدى، أن الدورة السادسة تتناول موضوع "ضد الأخبار الكاذبة" بسبب انتشارها كظاهرة تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى تراجع الجمهور عن متابعة الأحداث لعدم ثقتهم فيما تقدمه بعض وسائل الإعلام.

وأعتبر عصمت ظاهر انتشار الأخبار الكاذبة والمفبركة تحدياً كبيراً أمام وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها الإليكترونية والمطبوعة والمسموعة والمرئية، كي لا تفقد المزيد من مصداقيتها ومتابعيها.

أنٌشئ "منتدى الإسكندرية للإعلام"، عام 2012 بالتعاون ما بين أليكس أجندة والمعهد السويدي بالإسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها (صحافة، إذاعة، تلفزيون، الإعلام الإلكتروني)، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلى.

عقد المنتدى في دورته الأولى في مايو 2013 بعنوان "الإعلام المحلي والتنمية " على نطاق جمهورية مصر العربية فقط، ثم انطلقت دورته الثانية 2014 إلى رحاب أوسع ليشمل الوطن العربي وفي أبريل 2015 بالإسكندرية تحت عنوان "الإعلام المجتمعي في العالم العربي"، وفى أكتوبر 2016 ناقش المنتدى موضوع "ريادة الأعمال في مجال الإعلام في العالم العربي"؛ وعام 2017 تناول موضوع "الإعلام والابتكار".
 


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