"الصحة" تكلف 113 أخصائى تمريض بالعمل فى مستشفيات مطروح







أ.ش.أ

وافق وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين على طلب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتكليف خريجى كلية التمريض جامعة الإسكندرية دفعة 2017 للعمل بمستشفيات المحافظة.

وأعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم تلبية احتياجات المحافظة بـ 75 أخصائى تمريض، وتم توزيع 38 من أخصائى التمريض دفعة 2014/2015 على مستشفيات المحافظة، وجارٍ تكليف دفعة 2016، ليكون الإجمالى 113 أخصائى تمريض.

ومن جانبه، قدم المحافظ الشكر لوزير الصحة، لدعمه لقطاع الصحة بالمحافظة، بالتخصصات الطبية المختلفة من الأطباء الاستشاريين، ودعم مستشفيات مطروح بالأطباء وأخصائى التمريض، موضحًا أنه حريص على توفير الكوادر الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وأشار إلى أنه يتم تكليف جميع خريجى كليات التمريض عن طريق الحاسب الآلى، بناء على المجموع التراكمى للخريج وترتيب الرغبات.

وأضاف أبو زيد، أن مستشفيات برانى والسلوم، على وشك الانتهاء من الأعمال الإنشائية، تمهيدًا لافتتاحها لخدمة الأهالى، مؤكداً أنه يتابع كافة الأعمال بشكل دورى لسرعة الانتهاء منها، وأنه سيتم توقيع أقصى عقوبة وإقصاء مديرى المستشفيات المتقاعسين عن العمل، والتى يثبت وجود إهمال وعدم انتظام العاملين بها، مما سيترتب عليه وجود تقصير فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين على المستشفيات.