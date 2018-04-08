السعودية تمنح مرضى السرطان ومرافقيهم تخفيضا على تذاكر الطيران بنسبة 50%







أ ش أ

أصدرت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية قرارا بتخفيض مقداره 50% على أسعار التذاكر لضيوف السعودية من مرضى السرطان ومرافقيهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أصدر موافقته بمنح تخفيض مقداره 50% على أسعار التذاكر لضيوف السعودية من مرضى السرطان ومرافقيهم أسوة بذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات التى يشملها الناقل الوطنى بدعمه.

وأصدرت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوى نشرة داخلية لجميع محطاتها ومكاتب المبيعات تضمنت القائمة الجديدة للأسعار المخفضة لفئات معينة من الضيوف، والتخفيض من سعر التذكرة ولعدد غير محدود من التذاكر على درجة الضيافة.. فيما يستفيد السعوديون من هذا التخفيض على القطاعين الداخلى والدولى، فى حين يحصل المقيمون على هذا التخفيض على القطاع الداخلى، وبذلك تتم معاملة مرضى السرطان فى التخفيض الممنوح من السعودية أسوة بالضيوف المعوقين حركيا "إعاقة جزئية"، بالإضافة إلى الإعاقة الذهنية والسمعية.

وتضمنت النشرة منح المواطنين زارعى الأعضاء (الكلى، الكبد، الرئة، والقلب) تخفيضا مقداره 25% للتذاكر الداخلية، وبعدد 3 تذاكر سنويا لمدة عامين قابلة للتجديد لعام آخر إذا استدعت الظروف الصحية للضيف، أما المواطن المتبرع بالكلى فيتم منحه تخفيضا بنسبة 50% على 3 تذاكر سفر سنويا على القطاعين الداخلى والدولي.

وبشأن الضيوف المعوقين حركيا "شلل رباعي" فيتم منحهم خصما مقداره 50% وبعدد لا محدود من التذاكر للسعوديين والمقيمين على القطاعين الداخلى والدولى، وعلى مختلف الدرجات، أما المكفوفين من المواطنين والمقيمين فيحصلون على تخفيض قدره 50% على أسعار تذاكر درجة الضيافة على القطاعين الداخلى والدولى وبعدد غير محدود من التذاكر.