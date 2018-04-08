الدفاع الروسية: مسلحون ينقضون اتفاق الخروج من مدينة دوما السورية







موسكو أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجزء الأكثر تشددا من مسلحى "جيش الإسلام" بزعامة القائد الجديد أبو قصى نقض الاتفاقيات الموقعة سابقا للخروج من مدينة دوما بالغوطة الشرقية فى سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة، عن اللواء يورى يفتوشينكو رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا قوله إن المسلحين يمنعون المدنيين من الخروج بموجب الاتفاق من دوما، لافتا إلى أن الوضع فى دوما شهد تدهورا حادا منذ أمس الجمعة.

وأوضح أن مسلحى "جيش الإسلام" استأنفوا مهاجمة مواقع للقوات الحكومية وقصف أحياء سكنية فى العاصمة دمشق بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأطلق المسلحون 25 صاروخا وقذيفة إلى دمشق وأطرافها خلال 24 الساعة الماضية مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 42 آخرين بجروح، وسط تصاعد وتيرة القصف.