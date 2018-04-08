الاستخبارات العراقية تقبض على عنصرين من "داعش" بمدينة الرمادى

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين من تنظيم "داعش"، متنكرين حاولا الفرار من مدينة الرمادى باتجاه الفلوجة.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن رجال الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة ألقوا القبض على اثنين من الإرهابيين المتنكرين حاولا الفرار من مدينة الرمادى باتجاه الفلوجة".

وأوضحت أن عملية القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبتضييق الخناق عليهما ونصب كمين محكم لهما فى سيطرة الجسر الفلسطينى بمنطقة الجرايشى - الطريق السريع فى الأنبار، يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من الإرهابيين فى مناطق مختلفة من البلاد.