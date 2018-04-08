الاتحاد الأوروبى يدعو إلى تجنب الصدامات بين إسرائيل والفلسطينيين







بروكسل (أ ف ب)

أثار الاتحاد الأوروبى، السبت تساؤلات حول ما إذا كانت القوات الإسرائيلية تستخدم "القوة بشكل متكافئ" فى أحدث المواجهات الحدودية التى أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين فى قطاع غزة.

ودعت الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبى إلى توضيح تقارير عسكرية إسرائيلية تحدثت عن أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة مواقع لجنود إسرائيليين وألقوا قنابل حارقة باتجاهها وحاولوا اجتياز السياج الفاصل الجمعة.

وأشارت إلى أن إطلاق النار من الجانب الإسرائيلى أودى بحياة فلسطينيين بينهم قاصر وصحافى فلسطينى يرتدى سترة "صحافية"، وأدى أيضا إلى إصابة المئات بجروح.

وقالت هيئة الاتحاد الأوروبى للعمل الخارجى فى بيان إنّ "هذا يثير تساؤلات خطيرة فى شأن الاستخدام المتكافئ للقوة"، مضيفة ان هذه التساؤلات "يجب أن تتم معالجتها".

كما دعا الاتحاد الأوروبى إلى تجنب أى صدامات أخرى وخسائر فى الأرواح، وكانت مواجهات اندلعت فى "يوم الارض" فى 30 مارس مع بدء "مسيرة العودة"، وادت الى مقتل 19 فلسطينيا فى أكبر حصيلة منذ حرب 2014 بين الجيش الاسرائيلى وحركة حماس.