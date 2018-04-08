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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الهجوم الكيماوى على مدينة دوما بسوريا

الأحد، 08 أبريل 2018 02:27 م
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الهجوم الكيماوى على مدينة دوما بسوريا أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة


كتب هيثم سلامة
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أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، قلقه إزاء الهجوم الكيماوى المروع الذى تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية فى سوريا، أمس السبت، وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين من النساء والأطفال.

وكتبت الأمم المتحدة، عبر حسابها الرسمى باللغة العربية على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "الأمين العام للأمم المتحدة يبدى قلقه العميق إزاء العنف فى مدينة دوما، سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى وقف القتال ويشدد على أهمية حماية المدنيين ".

حساب الأمم المتحدة عبر تويتر
حساب الأمم المتحدة عبر تويتر

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