الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الهجوم الكيماوى على مدينة دوما بسوريا







كتب هيثم سلامة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، قلقه إزاء الهجوم الكيماوى المروع الذى تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية فى سوريا، أمس السبت، وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين من النساء والأطفال.

وكتبت الأمم المتحدة، عبر حسابها الرسمى باللغة العربية على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "الأمين العام للأمم المتحدة يبدى قلقه العميق إزاء العنف فى مدينة دوما، سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى وقف القتال ويشدد على أهمية حماية المدنيين ".