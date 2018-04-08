استئصال جزء من أمعاء تلميذ بالدقهلية بعد صعقه بالتيار الكهربائى







الدقهلية شريف الديب

أصيب تلميذ بقرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بتهتك فى الأمعاء واستئصال جزء منها بعد صعقه بالكهرباء.

تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين ، من مستشفى السبنلاوين العام بوصول المدعو أحمد م م - 11 سنة تلميذ ومقيم طرف أسرته بقرية " الزهايرة " دائرة المركز ، مصاباً بتهتك بالأمعاء واستئصال جزء منها ولا يمكن استجوابه.

وعلى الفور ، انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، وبسؤال والده قرر بأنه حال توصيل نجله كابل الكهرباء لموتور رفع المياه بالمنزل صعقه التيار الكهربائى ما أدى إلى حدوث إصابته ، ولم يتهم أحدا فى ذلك.

جارى موالاة الاستعلام عن حالة المصاب كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 2954/2018 إدارى المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة.