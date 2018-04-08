video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إعادة تشغيل العبارة النهرية فى الحوطا بديروط تزامنا مع انتهاء أعمال التكريك

الأحد، 08 أبريل 2018 07:25 م
إعادة تشغيل العبارة النهرية فى الحوطا بديروط تزامنا مع انتهاء أعمال التكريك عباره نهرية - أرشيفية


أسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق

أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، إعادة تشغيل العبارة النهرية بقرية الحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط تزامناً مع انتهاء أعمال تكريك وتطهير مجرى نهر النيل أمام المرسى النهرى عقب الترسيبات الرملية التى أثرت على حركة مرور المعديات إلى الضفة الأخرى خلال الفترة الماضية مما تسبب في معاناة الكثير من المواطنين.

 

وقال المحافظ، إنه تم تشغيل المعدية التى قامت بالفعل بنقل المواطنين والسيارات والممتلكات إلى الجانب الآخر من النيل والعكس، مؤكداً على تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالمحافظة لإزالة العائق وإنهاء أعمال التكريك فى أسرع وقت ممكن طبقاً للامكانات المتاحة.

 

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، أن أعمال التكريك قد شارك فيها أكثر من حفارين وصندليين لتعميق المجرى المائى لمسار المعدية لتسهيل سيرها ذهاباً وعودة، مؤكداً اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان توفير أعلى درجات السلامة والأمان حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين أثناء عبورهم بالمعدية مع عدم السماح لأى سيارة بالتواجد داخل المرسى حال عدم تواجد المعدية منعاً لوقوع الحوادث.

 

وأشار العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إلى أن المعدية التى تربط ضفتى نهر النيل بين قريتى الحوطا الغربية والشرقية قد توقفت خلال الفترة الماضية عن العمل نظراً لوجود ترسيبات رملية أمام المرسى النهري تزامناً مع انخفاض منسوب مياه نهر النيل، لافتاً إلى الاستعانة بلانش نهري بدلا منها لنقل المواطنين بين الضفتين فى الوقت الذى يتم فيه أعمال تكريك المجرى النهرى لمسار المعدية، والانتهاء من أعمال التكريك وإعادة تشغيل المعدية مرة آخرى بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط حيث تم نقل الأهالى والمواطنين من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية من النيل والعكس بكل يسر وأمان.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ أسيوط يهنىء الأقباط فى الكنائس بعيد القيامة المجيد

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

العبارة النهرية

مجرى نهرى




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة