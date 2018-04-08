إعادة تشغيل العبارة النهرية فى الحوطا بديروط تزامنا مع انتهاء أعمال التكريك







أسيوط - ضحا صالح

أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، إعادة تشغيل العبارة النهرية بقرية الحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط تزامناً مع انتهاء أعمال تكريك وتطهير مجرى نهر النيل أمام المرسى النهرى عقب الترسيبات الرملية التى أثرت على حركة مرور المعديات إلى الضفة الأخرى خلال الفترة الماضية مما تسبب في معاناة الكثير من المواطنين.

وقال المحافظ، إنه تم تشغيل المعدية التى قامت بالفعل بنقل المواطنين والسيارات والممتلكات إلى الجانب الآخر من النيل والعكس، مؤكداً على تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالمحافظة لإزالة العائق وإنهاء أعمال التكريك فى أسرع وقت ممكن طبقاً للامكانات المتاحة.

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، أن أعمال التكريك قد شارك فيها أكثر من حفارين وصندليين لتعميق المجرى المائى لمسار المعدية لتسهيل سيرها ذهاباً وعودة، مؤكداً اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان توفير أعلى درجات السلامة والأمان حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين أثناء عبورهم بالمعدية مع عدم السماح لأى سيارة بالتواجد داخل المرسى حال عدم تواجد المعدية منعاً لوقوع الحوادث.

وأشار العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إلى أن المعدية التى تربط ضفتى نهر النيل بين قريتى الحوطا الغربية والشرقية قد توقفت خلال الفترة الماضية عن العمل نظراً لوجود ترسيبات رملية أمام المرسى النهري تزامناً مع انخفاض منسوب مياه نهر النيل، لافتاً إلى الاستعانة بلانش نهري بدلا منها لنقل المواطنين بين الضفتين فى الوقت الذى يتم فيه أعمال تكريك المجرى النهرى لمسار المعدية، والانتهاء من أعمال التكريك وإعادة تشغيل المعدية مرة آخرى بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط حيث تم نقل الأهالى والمواطنين من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية من النيل والعكس بكل يسر وأمان.