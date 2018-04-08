إصابة فلسطينى أثناء محاولته طعن إسرائيلى بواسطة "مفك"







(أ ف ب)

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن فلسطينيا حاول طعن إسرائيلى باستخدام مفك قرب محطة بنزين فى الضفة الغربية المحتلة الأحد، إلا أن أحد المارة أطلق عليه النار قبل ان ينفذ هجومه.

ووقع الحادث عند منطقة ميشور أدوميم الصناعية المرتبطة بمستوطنة معاليه أدوميم المجاورة شرق مدينة القدس، بحسب بيان الشرطة ،وأضاف البيان ان "شخصا كان يمر بسيارته وأطلق عليه النار" ،ونقل الفلسطينى إلى المستشفى فى حالة حرجة، بحسب مصدر طبى.

وتزايد التوتر على مع قطاع غزة منذ بداية الاحتجاجات هناك فى 30 مارس وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على الفلسطينيين وقتلت 30 منهم، بينما لم يقتل اى إسرائيلى، واندلعت مواجهات على نطاق ضيق فى الضفة الغربية.