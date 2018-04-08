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الأحد، 08 أبريل 2018 03:14 م
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إصابة شاب فلسطينى برصاص مستوطنين يهود شرق القدس المحتلة

الأحد، 08 أبريل 2018 03:05 م
إصابة شاب فلسطينى برصاص مستوطنين يهود شرق القدس المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
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أطلق مستوطنون يهود، اليوم الأحد، النار على شاب فلسطينى قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" شرقى القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى، وظهر من خلال الصور التى نشرها نشطاء فلسطينيون أن الشاب، ملقى على الأرض وهو مصاب، فيما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن الشاب المصاب يدعى محمد عبد الكريم مرشود 30 عاما من مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

 

 


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