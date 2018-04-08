إزالة تعديات على 520 فدان بالفرافرة وهدم عقارات متهالكة بالخارجة

إزالة تعديات على 520 فدان بالفرافرة وهدم عقارات متهالكة بالخارجةالأحد، 08 أبريل 2018 03:26 م
إزالة التعدات على الاراضى الزراعية
إضافة تعليق
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع إدارة حماية أملاك الدولة، ومديرية أمن المحافظة، 4 قرارات إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى الخير والنماء التابعة للمركز، على مساحة أراضى تصل إلى 520 فدان حيث تمت إزالة التعديات وإعادة الشىء لأصله وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات التنفيذ .
وفى سياق متصل نفذت رئاسة مركز الخارجة حملة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين ومنها إزالة عقار متهالك بحى السبط البحرى بمدينة الخارجة بموجب قرار الإزالة رقم 127 لسنة 2018 لهدم عقار كان مبنيًا من الطوب اللبن، على مساحة 300 متر مربع وذلك باستخدام معدات رئاسة مركز الخارجة تنفيذا لتوجيهات محافظ الاقليم .
إضافة تعليق
القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم
على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة