إزالة تعديات على 520 فدان بالفرافرة وهدم عقارات متهالكة بالخارجة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع إدارة حماية أملاك الدولة، ومديرية أمن المحافظة، 4 قرارات إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى الخير والنماء التابعة للمركز، على مساحة أراضى تصل إلى 520 فدان حيث تمت إزالة التعديات وإعادة الشىء لأصله وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات التنفيذ .