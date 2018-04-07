14 أبريل .. قافلة طبية بحاجر كومير بمدينة إسنا للكشف والعلاج مجاناً

14 أبريل .. قافلة طبية بحاجر كومير بمدينة إسنا للكشف والعلاج مجاناًالسبت، 07 أبريل 2018 12:36 م
قافله طبيه - أرشيفيه
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أعلن السيد أحمد عبد الجواد،وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر عن أقامة قافلة طبية بقرية حاجر كومير بمركز ومدينة أسنا على مدار يومى 14 ، 15 من أبريل الجارى.
واوضح وكيل وزارة الصحة في بيان له أن القافلة ستشتمل الكشف وصرف العلاج مجاناً وأجراء التحاليل اللازمة فى تخصصات الباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد و الجراحة العامة والأسنان والعظام والأطفال .
ومن المقرر توقيع الكشف على كافة الحالات وتحويل الحالات التى تحتاج إلى أجراء عمليات جراحية للمستشفى ، وستقام القافلة بمشاركة أطباء محافظة الأقصر بمختلف التخصصات .
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