14 أبريل .. قافلة طبية بحاجر كومير بمدينة إسنا للكشف والعلاج مجاناً







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن السيد أحمد عبد الجواد،وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر عن أقامة قافلة طبية بقرية حاجر كومير بمركز ومدينة أسنا على مدار يومى 14 ، 15 من أبريل الجارى.

واوضح وكيل وزارة الصحة في بيان له أن القافلة ستشتمل الكشف وصرف العلاج مجاناً وأجراء التحاليل اللازمة فى تخصصات الباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد و الجراحة العامة والأسنان والعظام والأطفال .

ومن المقرر توقيع الكشف على كافة الحالات وتحويل الحالات التى تحتاج إلى أجراء عمليات جراحية للمستشفى ، وستقام القافلة بمشاركة أطباء محافظة الأقصر بمختلف التخصصات .