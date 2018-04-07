ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس شركة أبل أوجه الشراكة

ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس شركة أبل أوجه الشراكةالسبت، 07 أبريل 2018 10:51 ص
ولى العهد السعودى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان
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بحث ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس التنفيذى لشركة (أبل) تيم كوك بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اليوم السبت، أوجه الشراكة من خلال عدد من المشروعات المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة فى تطوير التطبيقات فى المملكة، وإثراء المحتوى العربى التعليمى ما يعزز تطوير منهج تعليمى إبداعى لطلاب التعليم العام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين تطرقا أيضا إلى إمكانية حصول الشباب السعودى على التدريب فى مقر الشركة.
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