وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة : تجهيز مراكز المعلومات بالإدارات الزراعية







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

عقد الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة،الاجتماع الشهرى للقيادات بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية ،بحضور المهندس سمير ياسين الحلاج مدير عام الزراعة، والمحاسب إبراهيم زايد مدير عام الشئون المالية، والإدارية والمهندس خالد البولاقى مدير عام التعاون الزراعى، ومدير الشئون الزراعية بمديرية الإصلاح الزراعى ومدير التقاوى ومديرى الإدارات الزراعية بالمراكز ومديرى الإدارات الفنية.

وكشف حجاج فى بيان له اليوم إنه تم مناقشة ومتابعة الانتهاء من تجهيز مراكز المعلومات بالإدارات الزراعية ،كما تقرر تشكيل لجنة من مركز معلومات المديرية لمتابعة الإدارات الزراعية فى هذا الشان.

كما تم بحث موقف المساحات المقرر زراعتها أرز وأماكن توزيعها والكروكيات مع مناقشة موقف محاضر التنسيق مع هندسات الرى والإصلاح الزراعى والمراقبات بشأن توزيع مساحات الأرز والذى بلغ مساحتة 106 ألف فدان المقرر زراعتة بمحافظة البحيرة هذا العام، مع متابعة موقف التقاوى للمحاصيل الصيفية والتى تم توفيرها بشكل كبير خاصة بذرة القطن جـيزة 86 المقرر زراعتها بالبحيرة بالإضافة إلى موقف حصاد المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح والشون المخصصة للتخزين والصوامع والتى تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة التموين مع إرسال كشوف المناديب الخاصة بموسم القمح وقد استعدت الشون الإسفلتية والترابية لاستقبال محصول القمح للعام الحالى وتم مناقشة موقف تقدم خدمة وزراعة محصول القطن.

كما تم متابعة موقف الدورات والندوات التى تمت لحث المزارعين على زراعة القطن هذا الموسم وتم بحث البيان النهائى الخاص بالتعديات على أملاك الدولة والتى وصل عددها إلى 37 حالة وما تم إزالته وما لم يتم إزالته وتم مناقشة موقف البيانات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح منها الاستمارات الجديدة ( أول مرة ) والأسماء المكررة وأسباب تكرارها وحصر جميع الأحواض بالجمعيات الزراعية حسب الترتيب الجغرافى بنطاق الإدارة ومساحة كل حوض بالإضافة الى بيان التعديات على الأرض الزراعية وما تم ازالتة خلال شهر مارس وخطة إزالة التعديات.

وشدد وكيل الوزارة على تنفيذ القانون و ضرورة إزالة المخالفة فى المهد مع مناقشة موقف تفعيل وإحياء مشروع البتلو وبحث أهم المشكلات التى يتعرض لها هذا المشروع وتم بحث موقف المرور على محلات المبيدات.

واستعراض المحاضر التى تمت للمحلات المخالفة كما تم مناقشة ما تم إنجازه بخطة التطهير ومشاكل الرى والصرف وموقف توزيع الأسمدة طبقا للقرارات المنظمة لذلك وأكد الجميع على توافر الأسمدة بشكل كبير فى مخازن الجمعيات الزراعية وفى نهاية الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة التعاون وبذل الجهد خلال المرحلة المهمة والحساسة المقبلة خاصة وان قطاع الزراعة من أهم القطاعات فى مصر متمنيا للجميع التوفيق.