وكيل تضامن الغربية : 519 تأشيره حج نصيب المواطنين من حج الجمعيات







الغربيه محمد طارق

أعلنت تغريد عوارة، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية،نتيجة القرعة الخاصة بالحج لعام 2018،مؤكدة أن نصيب المحافظة لهذا العام من تأشيرات القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات بلغ 519 تأشيرة.

وأكدت وكيل الوزارة فى بيان لها اليوم أن المحافظة كانت لها نصيب الأسد من تلك التأشيرات التى تحرص الدولة عليها كل عام لتساند الراغبين فى الحج إلى بيت الله.