وكيل تضامن الغربية : 519 تأشيره حج نصيب المواطنين من حج الجمعيات

وكيل تضامن الغربية : 519 تأشيره حج نصيب المواطنين من حج الجمعياتالسبت، 07 أبريل 2018 01:46 م
تغريد عوارة وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية
إضافة تعليق
أعلنت تغريد عوارة، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية،نتيجة القرعة الخاصة بالحج لعام 2018،مؤكدة أن نصيب المحافظة لهذا العام من تأشيرات القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات بلغ 519 تأشيرة.
وأكدت وكيل الوزارة فى بيان لها اليوم أن المحافظة كانت لها نصيب الأسد من تلك التأشيرات التى تحرص الدولة عليها كل عام لتساند الراغبين فى الحج إلى بيت الله.
إضافة تعليق
عمليات التجميل الرجالى.. ضرورة أم "دلع ماسخ"؟.. تصغير الأنف.. شفط دهون الثدى..النحت رباعى الأبعاد لمنطقة الصدر والبطن..تكبير العضو الذكرى وشد الجفون.. أبرز العمليات.. والأسعار تبدأ من 2000 وتصل إلى 60 ألف جنيه
مارك زوكربيرج "كعب داير" بين الكونجرس ومجلس العموم بعد فضيحة تسريب البيانات.. مؤسس "فيس بوك" يرد على أسئلة أعضاء المجلس الأمريكى 11 إبريل.. استجواب فى لندن قبل نهاية الشهر.. والاتحاد الأوروبى يصدمه بقواعد جديدة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة