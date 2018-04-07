video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول و سفر 3715 راكب و تداول 602 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

السبت، 07 أبريل 2018 11:34 ص
وصول و سفر 3715 راكب و تداول 602 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
إضافة تعليق

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة و بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 386 راكب و 73 شاحنة بضائع و 10شاحنة عفش ركاب و 8 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان و الحرية2 وعلى متنهم 175 راكب و 63 شاحنة بضائع و 5 شاحنة عفش ركاب و 25 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 281 راكب و 112 شاحنة بضائع و 8 سيارة.

على جانب أخر، شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة و على متنها 395 راكب و 13 شاحنة عفش ركاب و 34 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 117 راكب و 10 سيارة.

وأشار يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول و سفر 1007 راكب منهم 83 معتمر و تداول 50 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 428 راكب منهم 83 معتمر و 2 باص عمرة و 10 براد و 1 تريلا و 3 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم 237 راكب و 1 براد و 1 تريلا فيما غادرت  السفينة سينا و على متنها 342 راكب و 25 براد و 12 تريلا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول وسفر 1952راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 476 شاحنة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

البحر الاحمر

ميناء سفاجا

ميناء الزيتيات

ميناء نويبع




لا تفوتك
فيديو.. لحظة تصدى قوات الدفاع الجوى السعودى لصاروخ باليستى حوثى

فيديو.. لحظة تصدى قوات الدفاع الجوى السعودى لصاروخ باليستى حوثى

حسن شحاتة: الزمالك بقى لأعضائه مش لجماهيره وشرطى لتدريب الفريق عدم تدخل رئيس النادى

حسن شحاتة: الزمالك بقى لأعضائه مش لجماهيره وشرطى لتدريب الفريق عدم تدخل رئيس النادى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

"تأسيسية الإعلاميين": لن يظهر بالشاشة فى رمضان سوى الحاصلين على تصاريح

"تأسيسية الإعلاميين": لن يظهر بالشاشة فى رمضان سوى الحاصلين على تصاريح

العاملون بقناة الشرق يكشفون فساد أيمن نور: نمتلك فضائح كارثية.. ضحك على الملاك واستعان بجاردات من البارات المشبوهة لضربنا.. معتز مطر يقوم بدور دنىء.. والإخوان وضعوا أحمد عبده "ديكور" لتمرير الفساد

العاملون بقناة الشرق يكشفون فساد أيمن نور: نمتلك فضائح كارثية.. ضحك على الملاك واستعان بجاردات من البارات المشبوهة لضربنا.. معتز مطر يقوم بدور دنىء.. والإخوان وضعوا أحمد عبده "ديكور" لتمرير الفساد

جورج وسوف فى طابا.. سلطان الطرب: بموت فى مصر والمصريين بينادوا عليا ويقولولى ياعمهم..شوفت كتير فى حياتى واتعلمت من أخطائى .. وأقول للشباب "قلدونى فى كل حاجة حلوة وبلاش الحاجات الوحشة"

جورج وسوف فى طابا.. سلطان الطرب: بموت فى مصر والمصريين بينادوا عليا ويقولولى ياعمهم..شوفت كتير فى حياتى واتعلمت من أخطائى .. وأقول للشباب "قلدونى فى كل حاجة حلوة وبلاش الحاجات الوحشة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة