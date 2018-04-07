وصول و سفر 3715 راكب و تداول 602 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة و بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 386 راكب و 73 شاحنة بضائع و 10شاحنة عفش ركاب و 8 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان و الحرية2 وعلى متنهم 175 راكب و 63 شاحنة بضائع و 5 شاحنة عفش ركاب و 25 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 281 راكب و 112 شاحنة بضائع و 8 سيارة.

على جانب أخر، شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة و على متنها 395 راكب و 13 شاحنة عفش ركاب و 34 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 117 راكب و 10 سيارة.

وأشار يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول و سفر 1007 راكب منهم 83 معتمر و تداول 50 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 428 راكب منهم 83 معتمر و 2 باص عمرة و 10 براد و 1 تريلا و 3 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج و على متنهم 237 راكب و 1 براد و 1 تريلا فيما غادرت السفينة سينا و على متنها 342 راكب و 25 براد و 12 تريلا.