وزير الخارجية الليبى يبحث مع نظيره الكوبى تعزيز العلاقات الثنائية







كتب أحمد جمعة

على هامش أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز المنعقد، تحت شعار "تعزيز السلام والأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة"، التقى وزير خارجية ليبيا المفوض فى حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مع برونو رودريجيز وزير خارجية كوبا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع فى ليبيا.

كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين الصديقين، وأشاد الوزير محمد سيالة بكوبا كدولة صديقة و ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل التعاون الليبي الكوبي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين و الشعبين الصديقين.

كما عقد وزير الخارجية الليبى، مباحثات مطولة مع وزير خارجية أندونيسيا والوفد المرافق له ذات أهمية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.