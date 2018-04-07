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وزير الخارجية الليبى يبحث مع نظيره الكوبى تعزيز العلاقات الثنائية

السبت، 07 أبريل 2018 10:24 ص
وزير الخارجية الليبى يبحث مع نظيره الكوبى تعزيز العلاقات الثنائية وزير خارجية ليبيا و وزير خارجية كوبا


كتب أحمد جمعة
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على هامش أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز  المنعقد، تحت شعار  "تعزيز السلام والأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة"، التقى وزير خارجية ليبيا المفوض فى حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مع برونو رودريجيز وزير خارجية كوبا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع فى ليبيا.

 
كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين الصديقين، وأشاد الوزير محمد سيالة بكوبا كدولة صديقة و ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل التعاون الليبي الكوبي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين و الشعبين الصديقين.

 كما عقد وزير الخارجية الليبى، مباحثات مطولة مع وزير خارجية أندونيسيا والوفد المرافق له ذات أهمية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

جرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك واللقضايا الدولية الراهنة، ومبدئيا تم الاتفاق على وضع آلية للتعاون، فيما يتعلق بالتبادل التجارى، والتعليم والتدريب المهنى والتقنى وغيرها.
 
كما وجه الوزير الليبى محمد الطاهر سيالة الدعوة إلى نظيره الإندونيسى، لزيارة العاصمة طرابلس لتفعيل العلاقات الثنائية، وإعطاء دفعة جديدة للتعاون المنشود بين البلدين والشعبين الصديقين.

 


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