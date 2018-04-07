وزير الآثار وكامل الوزير ومحافظ الأقصر يتفقدون أعمال إحياء طريق الكباش

وزير الآثار وكامل الوزير ومحافظ الأقصر يتفقدون أعمال إحياء طريق الكباشالسبت، 07 أبريل 2018 03:42 م
كامل الوزير ووزير الآثار
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تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، منذ قليل، طريق الكباش الفرعونى، لمتابعة العمل داخله تمهيداً لإفتتاحه فى النصف الثانى من العام الجارى، والذى يعد مشروع قومى ضخم لخدمة السياحة والآثار بمصر.
وشهدت الجولة تفقد منطقة الكباش الواقعة خلف ديوان محافظة الأقصر وبجوار الكنيسة الأرثوذكسية بطول حوالى 500 متر، والتى تم الإنتهاء مؤخراً من أعمال إقامة الممشى الداخلى لها ويجرى تجهيزها لعمل أسوار حوالها بالكامل، كما توجهوا لمنطقة نجع أبو عصبة بالكرنك لمتابعة الوضع مع الأهالى للوصول لإتفاق معهم لترك المنازل الواقعة بطريق الكباش وتعويضهم عنها لاستكمال المشروع من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك بطول 2700 متر.
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