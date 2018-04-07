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السبت، 07 أبريل 2018 02:18 ص
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واشنطن تعارض بيان فى مجلس الأمن حول قتل قوات الاحتلال للفلسطينيين العزل

السبت، 07 أبريل 2018 02:00 ص
واشنطن تعارض بيان فى مجلس الأمن حول قتل قوات الاحتلال للفلسطينيين العزل عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين - صورة أرشيفية


الامم المتحدة (أ ف ب)
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طلبت الكويت العضو غير الدائم فى مجلس الأمن، الجمعة، أن يتبنى المجلس بيانًا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فى المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية، لكنّ دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة منعت هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع.

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبى، بعد ظهر الجمعة لصحفيين إنّ "هذا موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن". وأوضح أنه طلب من المجلس أن يتبنى بيانًا على غرار بيان آخر قدّمته الكويت قبل أسبوع ولاقى وقتذاك اعتراضا من الولايات المتحدة.

لكنّ أحد دبلوماسيى الدول الأعضاء فى مجلس الأمن طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الولايات المتحدة أبدت مجددا الجمعة اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبنى نص البيان.

وفى وقت سابق الجمعة، شدد السفير الفلسطينى لدى المنظمة الدولية رياض منصور على أنه فى حال لم تفعل أعلى هيئة فى الأمم المتحدة شيئا فإنّ "ذلك سيشجع إسرائيل" فى عملياتها ضد الفلسطينيين الذين يحتفظون بحقهم فى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدا) إلى الانعقاد من أجل الحصول على "تفويض" يهدف الى فتح تحقيق دولي.

وقُتل سبعة متظاهرين فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية خلال صدامات اندلعت الجمعة عندما تظاهر آلاف الفلسطينيين قرب الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة فى غزة أنه تم نقل 442 جريحا إلى المستشفيات بينهم 25 جروحهم "خطرة" مشيرة إلى أن بين القتلى فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وبدأ الفلسطينيون فى 30 إبريل حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وستختتم بذكرى النكبة فى 15 مايو، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الاسرائيلى عن قطاع غزة.

 

 


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