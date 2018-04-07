نجلا دونالد ترامب يحضرا حفل زفاف ابنة مالك "داماك" فى دبى







أ ف ب

حضر جونيور دونالد ترامب، وشقيقه ايريك ترامب، النجلان الأكبران للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، فى دبى، حفل زفاف ابنة قطب العقارات حسين سجوانى، الذى نشر، الجمعة، عبر حسابيه على "تويتر" و"انستجرام"، صورا لهما.

و"سجوانى" هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" التى تعد من أكبر الشركات العقارية فى الشرق الأوسط، وكتب سجوانى، على حسابيه فى موقعى التواصل الاجتماعى "سعدت بالأمس باستضافة أصدقائى الأعزاء وشركائى دونالد ترامب جونيور وإيريك ترامب فى مناسبة خاصة جداً لعائلتى حيث كنّا نحتفل بزفاف ابنتى أميرة".

و"داماك" التى تأسست فى 2002 وتشتهر بشققها وفيلاتها الفاخرة، تولت بناء نادى ترامب الدولى للجولف الذى افتتح فى دبى، فى فبراير 2017، بعد شهر من تولى ترامب الرئاسة، وتشير تقديرات إلى أن ثروة "سجوانى" الذى يملك 72% من "داماك" تصل إلى 5.2 مليار دولار.