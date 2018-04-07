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السبت، 07 أبريل 2018 07:37 م
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مقتل وإصابة 28 مدنيا فى انفجار بمحافظة حلب السورية

السبت، 07 أبريل 2018 07:02 م
مقتل وإصابة 28 مدنيا فى انفجار بمحافظة حلب السورية أثار انفجار فى سوريا- أرشيفية


أ ش أ
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لقى 8 مدنيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة فى مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب شمالى سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الانفجار وقع قرب المسجد الكبير فى المدينة التى تم تطهيرها من تنظيم "داعش" فى إطار عملية "درع الفرات" العام الماضي.


وأفاد ناشطون بأن الانفجار وقع داخل إحدى محلات بيع المحروقات فى السوق التجارى وسط المدينة، ما أدى لوقوع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين.
تجدر الإشارة إلى أن مدنيا واحدا قتل وأصيب 5 آخرون جراء تفجير مشابه فى مارس الماضى قرب مقر الشرطة فى مدينة الباب.

 


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