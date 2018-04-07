مصرع طفل تحت عجلات قطار بالمنوفية

لقى طفل مصرعه تحت عجلات قطار بالقرب من مزلقان العبد بشبين الكوم، فى محافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، يفيد بمصرع طفل دهسا تحت عجلات أحد القطارات بالقرب من مزلقان العبد بدائرة قسم شبين الكوم.

بالانتقال الفورى والفحص، تبين اصطدام القطار رقم 551 القاهرة طنطا، خط منوف بطفل مجهول الهوية يبلغ من العمر 11 عام تقريبا، ونتج عن الحادث وفاة الطفل متأثرا بإصابته بتهشم بالرأس وجروح بالأطراف، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين الكوم الجامعى، تم تحرير المحضر رقم 2850 إدارى قسم شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.