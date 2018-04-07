مسئول بصحة الشرقية يتفقد مستشفى بلبيس و العاشر للتأكد من رفع درجة الطوارئ

أوضح فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه وجد المستشفى تعمل بإنتظام و قام بالكشف الطبى على طفل سقوط على مكتب مصاب بنزيف من الأذن اليمنى .

وأضاف بقوله، أنه توجه إلى مدينة العاشر من رمضان بناء على توجيهات وكيل وزارة الصحه بالشرقيه وتعليمات رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحه الدكتور خالد الخطيب ومساعد الوزير للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحه الدكتور شريف وديع للمرور علي مستشفى التامين الصحى ، والذى يخضع للتطوير الشامل بناء على قرار معالى رئيس الجمهورية وتوجيهات محافظ الشرقيه اللواء خالد سعيد وفقا لتوصيف الوظيفي للمبنى وماتم من اقتراح إنشاء وحدة غسيل كلوى بمدخل منفصل بالمكان الذى تم عمل مجسات و إختبارات الأعمدة الخرسانية و القواعد ووفقا لخطة الإخلاء الجزئي للمبنى على أن يستمر العمل بقسم الطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوى وتم المرور على قسم الطوارىء والاستقبال وسوف يتم رفع تقرير ومقترح لزيادة عدد الأطباء بقسم الطوارئ والاستقبال عن طريق الندب أو التعاقد لاستمرار الخدمه للحالات المرضية والحوادث فى إطار المتابعه المستمره على مدار 24 ساعة.