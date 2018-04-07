مدينة الأقصر تزيل تعديات وإشغالات البائعين فى شارع مدرسة الصنايع







الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أكبر حملة إزالة تعديات على حرم الطريق العام، إستهدفت شارع مدرسة الصنايع، والذى يعد من أكثر الشوارع عشوائية بالأقصر، حيث تم البدء في رفع كفاءتة فعلياً، حيث تم توجيه إنذارات لأصحاب المحال وفروشات الخضر والفاكهة والملابس الكائنة بشارع مدرسة الصنايع، تمهيداً لرفع كفائته وتطويره.

وأضاف العميد أيمن الشريف فى بيان له أن ساعة الصفر بدأت من أجل الحفاظ على المصلحة العامة بتطوير ورفع كفاءة الشارع، موضحاً أنه تمت إزالة كافة التعديات ورفع الإشغالات بدءاً من كوبرى أبوالجود وصولاً حتى مسجد الحاج منصور، وتم تخطية بحوالى 20 م تقريباً، وذلك بإزالة أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة بطول شارع مدرسة الصنايع وتند حديدية أمام محالهم التجارية، والحلم أصبح حقيقة.

ولاقت هذه الحملة استحسان الأهالى القاطنين بالمنطقة وتعاونهم ورغبتهم الشديدة فى استكمال أعمال التطوير، مؤكدا على حرصه التام على توفير جميع المعدات الخاصة بأزالة التعديات من عربات ولودرات من أجل إنهاء الأعمال القائمة على وجه السرعة.

وشارك فى الحملة رجال مجلس مدينة الأقصر من رؤساء الأحياء ومسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية ومدير قطاعات النظافة والمتابعة الميدانية وفرقة الإنقاذ وحملة المعدات، وجارى العمل لإستكمال أعمال إزالة التند الخشبية ناحية شارع يوسف حسن، وفور إنتهاء الحملة وجه رئيس المدينة رسالة شكر لرجال مجلس مدينة الأقصر ولكل من ساهم فى إنجاح هذه الملحمة البطولية ، نتيجة جهدهم المبذول ، فى إنجاح هذه الحملة.