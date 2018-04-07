محترفو وهواة "الشراع" بـ4 دول أوروبية يختارون طور سيناء لممارسة هوايتهم







جنوب سيناء – فايزة مرسال

اختار هواة ومحترفو رياضة الشراع بدول "ألمانيا-بولندا- النمسا- سلوفينيا" مدينة طور سيناء، لقضاء إجازاتهم به خلال أعياد الربيع ورغم ظروف رحلات الطيران الصعبة والشاقة لهم أصروا على السفر لطور سيناء.

حيث تكبد هواة ومحترفو مشقة وصعوبة عدم توفر طيران مباشر من دولهم لشرم الشيخ فقاموا بحجز تذاكر الطيران إلى مطار إسطنبول بتركيا ورفضوا البقاء فى تركيا رغم إغراءات العروض السياحية وانتقلوا من تركيا لمطار شرم الشيخ الدولى ثم لمسافة 100 كيلو متر لمدينة طور سيناء بمنطقة خليج موسى.

وقال محترفو وهواة رياضة الشراع الذى بلغ عدد 50 سائحا انهم اصروا على الحضور لطور سيناء لثقتهم بأنهم سوف يقضون إجازة سعيدة رغم مشقة السفر وتعدد الوجهات السياحية حولهم

وقال حسن الدالى، الخبير السياحى بطور سيناء، إن رياضة الشراع من الوسائل الجاذبة للسياحة الرياضية بمصر مشيرا إلى أن طور سيناء تتوفر فيها المقومات لتكون وجهة لكل ممارسى رياضة الشراع فى العالم مشيرا إلى أن طور سيناء موقع فريد ومناخها رائع لممارسة رياضة المراكب الشراعية حيث إنها شواطئ رملية ناعمة وطقسها ملائم طوال العام حيث أن سرعة الرياح بها متوسطة ومستمرة طوال العام.

وطالب الدالى بمزيد من الجهد من وزارة السياحة للتسويق والدعاية لتلك الرياضة وجذب أعداد كبيرة من سياح أوروبا من محبى رياضة الشراع.