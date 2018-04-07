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محافظ كفرالشيخ يزور دار الحنان لرعاية اليتيمات ويوزع عليهم الهدايا

السبت، 07 أبريل 2018 03:38 م
محافظ كفرالشيخ يزور دار الحنان لرعاية اليتيمات ويوزع عليهم الهدايا محافظ كفر الشيخ مع اطفال دار الحنان


كفر الشيخ – محمد سليمان
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زار اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، دار الحنان لرعاية اليتيمات التابعة لجمعية أبناء كفرالشيخ، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، والتى توفر الرعاية والإعاشة والإقامة الكاملة لـ 17 بنت يتيمة من سن 6 سنوات حتى الزواج مع تجهيزهم مع توفير كافة نفقات الزواج.

واطمأن على مستوى الإعاشة والإقامة لليتيمات، ومستوى النظافة والرعاية، وسألهم عن احتياجاتهم، مكلفاً بتوفير كافة الإمكانيات لجميع دور الأيتام بالمحافظة ورعايتهم.

كما زار محافظ كفرالشيخ، دار الأمل لإيواء الايتام بمدينة كفرالشيخ، والتى تضم 22 يتيما من سن عامين إلى 6 سنوات، وتعرف على مستوى الإقامة والإعاشة، ووزع عليهم الهدايا.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتوفير احتياجات الأطفال الأيتام، مشددًا على حسن رعايتهم، قائلًا: الأطفال الأيتام هم الذين فقدوا ذويهم، ونحن لهم الأب والأم والأسرة، داعياً المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، كحق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام، مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بزهور المجتمع من الأيتام وتعمل على توفير كافة احتياجاتهم وتقف معهم وتعيش بجوارهم.

قال محافظ كفر الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وعاش كريمًا ومات عظيمًا، وإن البيت الذى فيه يتيم مكرم عند الله عز وجل ثم أشار بأصبعية السبابة والوسطى والمعنى أن كافل اليتيم قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد عن النار.

جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والقيادات التنفيذية.

 

 


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