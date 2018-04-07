محافظ قنا يهنئ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة قنا لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها وجميع أقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافقه خلال الزيارة اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء ادهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا واللواء اشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا والعقيد أحمد سمير وكيل إدارة الأمن الوطنى والنائب محمود الضبع عضو مجلس النواب وفضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

أكد محافظ قنا حرصه على تبادل الزيارات فى المناسبات الدينية مما يعكس روح الحب والأخوة بين عنصرى الأمة مسلمين ومسيحيين فأبناء هذه الأمة دائمى التأكيد على أنهم نسيج واحد يربطهم عشق تراب هذا الوطن ويعملون معاً على تنميته وتقدمه وتحقيق أمنه واستقراره، معربا عن خالص تهانيه لأقباط مصر بتلك المناسبة.

كما تقدم اللواء علاء العياط والدكتور عباس منصور والنائب محمود الضبع والشيخ محمد الطراوى والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى بالتهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم ولجميع أقباط المحافظة.

من جانبه أعرب الانبا شاروبيم عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا وكل من حضر لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد مشيداَ بروح الأخوه والمحبة التى تربط المصريين طوال تاريخهم داعيا الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.