محافظ القليوبية: انهاء انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ مايو المقبل

محافظ القليوبية: انهاء انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ مايو المقبلالسبت، 07 أبريل 2018 12:16 م
الاعمال الجارية بمحطة طوخ الوسيطة لجمع القمامة
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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة طوخ بحلول شهر مايو المقبل، وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 10 مليون جنيه،إضافة على الخطة الاستثمارية.
ويأتى ذلك فى إطار المساهمة للارتقاء بمنظومة النظافة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المراكز والمدن والأحياء داخل المحافظة.
وتجدر الاشارة إلى أن المحافظ يوجه دائما رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع، ومتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة أولا بأول من مختلف الميادين والشوارع.
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية
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