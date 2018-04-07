video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: انهاء انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ مايو المقبل

السبت، 07 أبريل 2018 12:16 م
محافظ القليوبية: انهاء انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ مايو المقبل الاعمال الجارية بمحطة طوخ الوسيطة لجمع القمامة


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير - نيفين طه
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة طوخ بحلول شهر مايو المقبل، وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 10 مليون جنيه،إضافة على الخطة الاستثمارية.

ويأتى ذلك فى إطار المساهمة للارتقاء بمنظومة النظافة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المراكز والمدن والأحياء داخل المحافظة.

وتجدر الاشارة إلى أن المحافظ يوجه دائما رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع، ومتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة أولا بأول من مختلف الميادين والشوارع.

 

 

انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية (1)
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية 

 

انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية (2)
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية 

 

انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية (3)
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية

 

انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية (5)
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية

 

انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية (6)
انشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة بالقليوبية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: تشكيل غرفة عمليات لتلقى الشكاوى بمناسبة شم النسيم

محافظ القليوبية يكرم الأخصائية الاجتماعية المثالية على مستوى الجمهورية

القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

انشاء محطة وسيطة لجمع القمامة

اخبار المحافظات

طوخ

منظومة النظافة




لا تفوتك
التخطيط لإنشاء خط سكة حديد يربط ميناء نويبع بجنوب سيناء لخدمة التصدير للخليج

التخطيط لإنشاء خط سكة حديد يربط ميناء نويبع بجنوب سيناء لخدمة التصدير للخليج

وزير الإسكان يستعرض البرنامج الزمنى لتنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان يستعرض البرنامج الزمنى لتنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية: لأول مرة يشعر الأقباط أنهم جزء من الدولة.. على الكنائس أن تغير موقفها من الإسلام وأرفض هدم عقائد الآخرين.. الكلام عن تعديل الدستور مغرض ويسرق الفرحة بفوز الرئي

القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية: لأول مرة يشعر الأقباط أنهم جزء من الدولة.. على الكنائس أن تغير موقفها من الإسلام وأرفض هدم عقائد الآخرين.. الكلام عن تعديل الدستور مغرض ويسرق الفرحة بفوز الرئي

صور.. "اللى ما ياكلش فسيخ من كفرالشيخ يبقى ماكلش".. توافد المشاهير والسياسيين على مدينة فوة لشرائه.. مدير الأمن: تكثيف الحملات على الأسواق.. والأطباء يحذرون مرضى الكلى والكبد من تناوله

صور.. "اللى ما ياكلش فسيخ من كفرالشيخ يبقى ماكلش".. توافد المشاهير والسياسيين على مدينة فوة لشرائه.. مدير الأمن: تكثيف الحملات على الأسواق.. والأطباء يحذرون مرضى الكلى والكبد من تناوله

صور..ذوو الاحتياجات الخاصة "أبطال خارقون"..رسالة فنية لتغيير نظرة المجتمع

صور..ذوو الاحتياجات الخاصة "أبطال خارقون"..رسالة فنية لتغيير نظرة المجتمع

أجاى يطلب 25 مليون جنيه سنويا للبقاء فى الأهلى

أجاى يطلب 25 مليون جنيه سنويا للبقاء فى الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة