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محافظ السويس يزور كنسية مارى جرجس لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

السبت، 07 أبريل 2018 08:56 م
محافظ السويس يزور كنسية مارى جرجس لتهنئة الأقباط بعيد القيامة اللواء أحمد حامد محافظ السويس


السويس - سيد نون
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حضر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، مساء اليوم، السبت، قداس كنسية مارى جرجس بمنطقة جنيفة بحى الجناين للتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.
 

رافق المحافظ اللواء صلاح شوشة مساعد رئيس أركان الجيش الثالث نائبا عن قائد الجيش واللواء عبد الناصر مهدى مساعد مدير الأمن نائبا عن مدير أمن السويس وخالد سعداوى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس والشيخ إيهاب فتحى مدير الدعوة بمديرية الأوقاف فى السويس


وأكد حامد على فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين مسلمين ومسيحيين، والتى أصبحت نموذج يحتذى به للتعايش والتسامح فى العالم كله.

 

نقل المحافظ تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى للأقباط السويس بعيد القيامة المجيد وهنـأ اللواء احمد حامد فوز الرئيس فترة رئاسية جديدة متمنيا له التوفيق والنجاح.


وأشار محافظ السويس، إلى أن النسيج المصرى نسيج فريد وقوى "مسلم، مسيحى، فرعونى”، وفشل جميع أعدائنا فى زعزعة تلاحمه واستقراره.

 


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