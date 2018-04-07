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محافظ الدقهلية :فتح جميع الشوارع المغلقة أمنيا للمارة والسيارات

السبت، 07 أبريل 2018 02:35 م
محافظ الدقهلية :فتح جميع الشوارع المغلقة أمنيا للمارة والسيارات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية أنه تم فتح جميع الشوارع الحيوية المغلقة بنطاق المحافظة أمنيا أمام المارة والسيارات بعد اغلاقها منذ سنوات بسبب الظروف الأمنية .

وأكد المحافظ فى بيان أنه نتيجة للتعاون المثمر والتفاهم المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن تم الإتفاق خلال الإجتماع الأمنى الأخير والذى تحضره جميع القيادات الأمنية على فتح جميع الشوارع المغلقة أمنيا بجميع مراكز المحافظة دون الإخلال بإجراءات التأمين للمنشآت الأمنية والشرطية والقضائية الواقعة فيها، وتم وضع خطة تنفيذية للبدء فى فتح جميع الشوارع بجميع مراكز المحافظة وبدأ التنفيذ بمدينة المطرية ومدينة ميت غمر وأجا ثم مدينة المنصورة وجارى العمل على تنفيذ الخطة بجميع بمراكز المحافظة وذلك فى اطار العمل على بث روح الطمأنينة والراحة بين المواطنين، مؤكدا ان فتح تلك الشوارع أدى الى سيولة مرورية كبيرة بتلك المناطق.

ووجه المحافظ الشكر للواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة على المشاركة الفعالة والمستمرة فى الإجتماع الأمنى الذى يترأسه والاستجابة الفورية لحل أى مشاكل تواجه المحافظة للعمل على راحة  المواطنين .

ونفى المحافظ أن يكون فتح تلك الشوارع جاء نتيجة لضغط أى جهة أو شخص مؤكدا أن أى اجراء يتم بنطاق المحافظة يتم لصالح المواطن فقط .

 

 


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